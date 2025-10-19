O acidente aconteceu no Agreste de Pernambuco na noite de sexta-feira (17)

Raquel Lyra lamenta acidente de ônibus em Saloá: "Rezo para que Deus dê o conforto necessário" (Foto: Reprodução/Instagram via comandopolicialoficial)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), prestou solidariedade às famílias e lamentou o acidente de ônibus que deixou 17 mortos na BR-423, entre Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano, na noite de sexta-feira (17).



"Neste momento de dor, quero me solidarizar às famílias enlutadas que perderam seus entes no acidente na BR-423, em Saloá, no Agreste”, escreveu Raquel Lyra, na rede social X, antigo Twitter, que está em viagem internacional.

“Infelizmente, a tragédia vitimou 17 pessoas e deixou vários feridos. Desde o primeiro instante da notícia, permaneci, daqui da China, em contato com a governadora em exercício Priscila Krause. Agora, rezo para que Deus dê o conforto necessário às famílias das vítimas”, disse a governadora.

O veículo retornava de uma excursão de compras no polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste, e seguia em direção a Brumado, município de origem, no interior da Bahia.



A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do ônibus, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia. Ele passou por teste do bafômetro, que não apontou irregularidades.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas vítimas foram arremessadas do ônibus – sinal de que poderia haver passageiros sem cinto de segurança.



A Polícia Civil investiga o caso e ainda não concluiu se houve falha mecânica ou humana. Segundo os investigadores, também existiriam indícios que o ônibus levava “caronas”, uma vez que haveria cerca de 40 passageiros no veículo, mais do que o número registrado.



A maioria dos passageiros era de pequenos comerciantes que compravam roupa no polo de Santa Cruz do Capibaribe para revenda em cidades no sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais.



Resgate

O ônibus pertence à empresa BF Turismo, que realiza o trajeto e lamentou o ocorrido. “Estou pedindo a Deus para dar força para a gente”, disse o empresário Breno Lima Figueredo, ao Diario de Pernambuco.



Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que cinco viaturas e 23 bombeiros militares atuaram no resgate. Ambulâncias dos municípios de Saloá, Iati, Águas Belas e Paranatama também prestaram apoio no transporte das vítimas.



Dez corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste, e outros seis para o Recife. Outra vítima, que estava internada no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, não resistiu e morreu na tarde de sábado. Entre os mortos, há quatro homens e 11 mulheres.



“Importante destacar que, por serem vítimas dos estados da Bahia e Minas Gerais, a identificação será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão enviadas pelos institutos desses estados”, diz a pasta.



Luto

Em nota, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão (PSD), que decretou luto oficial de três dias, afirmou que as vítimas foram à cidade “com o propósito de trabalhar, comprar, lutar por dias melhores".

“Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos”, disse.



Nas redes sociais, o polo de confecções Moda Center Santa Cruz do Capibaribe manifestou "profundo pesar pelo trágico acidente" e afirmou se solidarizar “com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos”.



“Que Deus conforte os corações de todos os que perderam seus entes queridos e amigos e dê força aos que lutam pela recuperação”, afirma o comunicado, assinado pela diretoria do polo.



Apoio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também emitiu nota oficial. "Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", declarou.

Já o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes para oferecer apoio. “Lamento o gravíssimo acidente ocorrido em Pernambuco”, disse. “Sinto muito pelas peda das vidas, pelos feridos e por todas as famílias.

No post, o governador declarou, ainda, ter mobilizado equipes de Saúde, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica para ajudar em “trabalhos de socorro” e de “identificação das vítimas fatais”.

"Meu governo continuará dando todo o apoio necessário e atuando em conjunto com as prefeituras dos municípios atingidos pelo trágico episódio”.