IML conclui identificação dos 17 mortos em acidente de ônibus em Pernambuco

Acidente de ônibus em Saloá deixou mortos e feridos (PRF/Divulgação)

Os 17 corpos de vítimas do acidente de ônibus na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco, já foram identificados pela perícia papiloscópica. A Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) divulgou a informação na manhã deste domingo (19).

“Desse total, 12 já foram liberados para os familiares, enquanto os demais aguardam a retirada no Instituto de Medicina Legal (IML) na cidade do Recife”, detalhou a pasta.



Feridos

Em coletiva de imprensa realizada pela SDS, nesse sábado (17), foi informado que 17 pessoas estavam internadas no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste.

O acidente aconteceu na Serra dos Ventos, por volta das 19h45 da sexta (17). O motorista do ônibus, Divanir Rodrigues Rocha Júnior, relatou ter perdido o freio antes de entrar na contramão e colidir com um barranco de areia. “O carro vinha em uma velocidade normal”, disse.

A maioria dos passageiros era de comerciantes que compravam roupas em Santa Cruz do Capibaribe, polo de confecções de Pernambuco, para revender em suas cidades.

De acordo com o condutor, a excursão havia saído de Santa Cruz à tarde, por volta das 15h, e voltaria para Brumado, no interior da Bahia, o município de origem do ônibus. As duas cidades ficam a mais de 1,1 mil quilômetros de distância uma da outra.