Lula lamenta mortes em acidente de ônibus no Agreste: "Momento de tanta dor"

Lula se pronuncia sobre acidente que deixou 17 vítimas no Agreste (Foto: Reprodução/X)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu uma nota oficial em sua conta no X (antigo Twitter) para se manifestar sobre o grave acidente com um ônibus de fretamento na BR-423, no Agreste de Pernambuco que resultou em pelo menos 17 vítimas fatais na noite desta sexta-feira (17).

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas", declarou Lula.

O presidente se solidarizou com os mais afetados pela tragédia. "Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor".

Acidente

Conforme apuração da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus não era de linha comercial, mas sim de fretamento, e havia saído de Brumado, no interior da Bahia. O destino era um centro de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, em uma viagem que superaria 1,1 mil quilômetros. No entanto, o acidente ocorreu poucas horas após o início do trajeto.

A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou, através da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, a ocorrência como acidente de trânsito com vítimas fatais e instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.