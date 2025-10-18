Sobe para 16 o número de mortos em acidente de ônibus no Agreste

O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (17) entre Paranatama e Saloá

Acidente em Saloá (Reprodução/Redes sociais)

Subiu para 16 o número de vítimas do acidente de ônibus na BR-423 entre Paranatama e Saloá, na noite dessa sexta-feira (17). A informação foi confirmada, por meio de nota, pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

De acordo com a SDS, até o fim da manhã deste sábado (18), o Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (IML) recebeu 16 corpos.

"Por serem vítimas dos estados da Bahia e Minas Gerais, a identificação será feita por meio de fichas papiloscópicas, que serão enviadas pelos institutos desses estados", diz a nota da secretaria.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído originalmente de Brumado, município no interior da Bahia. O veículo fazia excursão para um centro de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, a mais de 1,1 mil quilômetro de distância.

A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou, através da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, a ocorrência como acidente de trânsito com vítimas fatais e instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.