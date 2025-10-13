Perna Cabeluda gigante: saiba por que escultura está exposta no Recife Antigo
A escultura, que está exposta no Marco Zero desde o fim de semana, faz parte da divulgação do filme 'Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias'
Publicado: 13/10/2025 às 12:37
Recife, PE, 13/10/2025 - PERNA CABELUDA - Imagens de uma escultura da Perna Cabeluda, lenda do Recife, no Marco Zero da cidade. (Rafael Vieira)
Além dos prédios históricos e das obras do Parque de Esculturas Francisco Brennand, a paisagem da praça do Marco Zero, no bairro do Recife, recebeu uma escultura paranormal, neste fim de semana, que retrata uma das lendas urbanas mais conhecida na capital pernambucana: A Perna Cabeluda.
A escultura de cerca de 8 metros de altura faz parte da divulgação do filme pernambucano 'Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias', do diretor Adriano Portela, que estreia no dia 23 de outubro em todos os cinemas do Brasil.
O filme, que dá continuidade a Recife Assombrado (2019), um dos longas pernambucanos mais vistos nos cinemas, traz a histórias de um grupo de jovens pesquisadores paranormais que foi contratado pelo empresário Hermano, interpretado por Daniel Rocha, para investigar a lenda de uma joia ligada à Branca Dias, figura histórica do século XVI perseguida pela Inquisição.
Além de Daniel Rocha, o elenco conta com Vitória Strada, no papel da líder dos investigadores, e com nomes como Aramis Trindade, Mônica Feijó, Pally Siqueira e Gil Paz. A influenciadora Beca Barreto também faz sua primeira atuação no cinema.
A ideia desse novo filme, segundo o diretor Adriano Portela, é mergulhar ainda mais nas lendas urbanas do Recife, um pedido do público que assistiu o primeiro filme.
A pré-estreia do longa-metragem, que contará com presença do elenco do filme, acontece dia 18, a partir das 19h, no Cinema São Luiz, no bairro da Boa Vista, área Central do Recife.
Para prestigiar o pré-lançamento do filme, basta acessar o site do Sympla e comprar o livro Recife Assombrado – Dominus, que dá direito a um ingresso.
As gravações desse novo filme aconteceram em locais históricos do Recife, como o Teatro de Santa Isabel, o Arquivo Público Estadual e o Forte das Cinco Pontas.
Também houve cenas filmadas em Vicência, na Zona da Mata de Pernambuco, em uma casa secular que ambienta o universo de Branca Dias, uma judia portuguesa, julgada e condenada à morte pela inquisição católica.
Produzido pela Viu Cine, o filme reúne mais de 80 cenas com efeitos visuais, incluindo personagens digitais. Parte do trabalho foi realizada no Estúdio Nahsom, que utiliza painéis de LED e cenários em 3D.
Perna Cabeluda
A lenda da "Perna Cabeluda", que teve origem no Diario de Pernambuco com o romance policial do jornalista e escritor Raimundo Carrero, ganhou força nos anos 70 com a divulgação em veículos de rádio.
“A perna cabeluda está em Olinda[...] Uma pessoa fora agredida, levara três pernadas no pescoço, uma na barriga, sangrando fora socorrida por populares e estava, agora, no Hospital da Restauração. E não fora a única. A perna invadira também a residência de uma bela moça, que não respeitava o pai nem a mãe, e com uma rasteira derrubou-a, ali mesmo, no meio da sala, diante dos olhos estarrecidos da família, que não sabia como reagir, praticou agressões”, diz o trecho do “romance policial” publicado no Diario de Pernambuco no dia 1º de fevereiro de 1976.
Segundo a história, a criatura sobrenatural, que tem forma de uma perna cabeluda, assombra as ruas da cidade, especialmente à noite, atacando pessoas com chutes e rasteiras.
Essa lenda, que ganhou tons de verdade com entrevistas à época de taxistas e pessoas que trabalhavam durante a noite no Recife, transformou o imaginário recifense, tanto que virou ícone do nosso folclore e inspirou HQs, filmes e muitas histórias de arrepiar.