Ataque a tiros deixa três pessoas mortas e duas feridas na Bomba do Hemetério, no Recife

Ataque ocorreu na madrugada desta segunda-feira (13), na Rua Atalanta, no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife

A Polícia Civil informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o IML e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Três pessoas foram assassinadas e outras duas ficaram feridas durante ação de um grupo criminosos registrada na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife. As vítimas fatais foram identificadas como Josias Bento da Silva, Alamberg Henrique da Silva de Souza e Linaldo Tenório Cavalcanti Sobrinho.

Segundo informações de testemunhas, o grupo estava reunido em um beco da Rua Atalanta quando foram surpreendidas por cerca de dez homens armados, que se aproximaram e efetuaram diversos disparos. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, Alamberg apresentava 16 perfurações por arma de fogo, Linaldo tinha 6 e Josias, 7. Este último possuía antecedentes criminais.

Além das três vítimas fatais, uma mulher, de 18 anos, e um quarto homem, de 24 anos, também foram baleados. Eles foram socorridos para unidades de saúde da região, o homem foi levado ao Hospital Agamenon Magalhães, enquanto a mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta. O estado de saúde de ambos não foi informado.

Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC). Após a perícia, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro.

As investigações ficarão a cargo da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital, que apura a motivação e a autoria do crime. Em nota, a PCPE informou que as diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do crime.