João Gomes se emociona ao reencontrar professora durante show

João Gomes chora ao reencontrar professora em show (Reprodução/Redes Sociais)

Durante uma apresentação beneficente em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na noite de domingo (12), João Gomes viveu um momento carregado de emoção. O cantor foi surpreendido pela presença de sua antiga professora, responsável por alfabetizá-lo, e não conteve as lágrimas ao reconhecer a importância dela em sua vida. A cena tocou o público e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

Tomado pela emoção, o artista interrompeu a apresentação para prestar uma homenagem especial. “Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?”, declarou, visivelmente comovido.

Em seguida, ele compartilhou com os fãs um episódio marcante de sua trajetória: “Quando eu cantei minha primeira música que fez sucesso, eu mandei mensagem pra professora Verlândia e eu acho que ela nem lembrava. Acho que ela lembrava de mim, mas nunca mais tinha mandado a mensagem. Eu digo: obrigado por me ensinar a escrever”.





Aproveitando o momento, João também deixou um recado especial para as crianças presentes, reforçando a importância da educação e do orgulho de suas origens. “Hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Queria dizer para toda criança: respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade muito linda. Essa festa tem que acontecer todo ano para gente se lembrar do lugar que a gente é, com muito orgulho e poder falar. E muitos daqui vão ganhar o mundo um dia. Vão atravessar o oceano, vão conhecer Estados Unidos, Japão, assim como eu conheci, tá bom? Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente não poderia terminar de forma melhor”, concluiu o cantor.