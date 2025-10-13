Porto de Suape avança para privatizar Terminal de Veículos e Cargas

Documentação para arrendamento do Terminal SUA 01, área especializada em veículos, chega à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e leilão é previsto para maio de 2026

Hub de veículos (Foto: Divulgação/Suape)

A administração do Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado em Ipojuca, protocolou na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) os documentos técnicos necessários para a aprovação do arrendamento à iniciativa privada do Terminal SUA 01. O arrendamento permite o uso de uma área pública dentro do porto por uma empresa privada, por um período determinado, para que ela explore e opere o local.

O terminal é destinado à movimentação e armazenagem de veículos e cargas Ro-Ro – termo em inglês para Roll-on/Roll-off, que classifica itens que entram e saem do navio rodando (como carros, caminhões e máquinas).

Foram encaminhados à agência federal o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira (EVTEA), além das minutas do contrato e do edital de licitação. Essa etapa de análise pela Antaq, órgão que regula o setor aquaviário, precede o envio do processo ao Tribunal de Contas da União (TCU).

A autorização para o leilão será concedida somente após o TCU emitir um parecer favorável. A expectativa da administração portuária é que o certame (o leilão) seja realizado em maio de 2026.

Fortalecimento do Hub de Veículos

Localizado na área de apoio do Cais 4, o espaço portuário, voltado para exportação e importação, funcionará como um centro de distribuição. De acordo com a administração, o arrendamento visa fortalecer o Hub de Veículo do complexo, que já é o mais movimentado do Norte/Nordeste brasileiro.

De janeiro a agosto do ano em curso, 65.010 unidades automobilísticas passaram pelo porto pernambucano, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A maior parte das operações Ro-Ro é destinada à exportação pelo Polo Automotivo da Stellantis, situado em Goiana.

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, afirmou que o terminal marca uma fase de expansão da infraestrutura. “Demos um passo decisivo para elevar ainda mais a competitividade do nosso Hub de Veículos. Vamos entregar um terminal de veículos moderno e eficiente, pronto para movimentar mais oportunidades. Vamos atrair mais investimentos, aumentar empregos e fortalecer as cadeias produtivas do setor automotivo”, declarou o gestor.

Contrato e estrutura

A área em questão é classificada como brownfield, ou seja, um local já ocupado por estruturas permanentes, e será arrendada por um período contratual de 25 anos. O futuro arrendatário (a empresa vencedora) será o responsável por realizar os investimentos necessários, incluindo a construção de edificações administrativas e operacionais e a implantação dos equipamentos essenciais ao funcionamento do terminal.

A gestão portuária defende que a operação sob gestão privada pode aumentar a eficiência e reduzir riscos associados a cargas de alto valor. O projeto prevê capacidade de no mínimo 4.218 vagas para veículos, com movimentação anual estimada em cerca de 100 mil veículos. A área totaliza 101.391 metros quadrados, pavimentada em concreto rígido, e destina-se a diversos tipos de cargas rodantes, como automóveis de passeio, utilitários, caminhões e tratores, tanto na importação quanto na exportação.

O diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Rinaldo Lira, explicou o benefício do modelo. “A operação sob gestão privada aumenta a eficiência e reduz riscos associados a cargas de alto valor agregado, garantindo previsibilidade e segurança no fluxo logístico de veículos, com menor necessidade de investimento público", disse. Ele ainda acrescentou que o porto de Suape têm instalações modernas para atender à crescente demanda por operações de cargas Ro-Ro, sendo um dos principais hubs logísticos e industriais do Nordeste