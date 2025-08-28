'Recife Assombrado 2' estreia nos cinemas no mês do Halloween

Continuação do longa de terror de 2019, 'Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias' tem direção de Adriano Portela e segue com Daniel Rocha no papel principal

(Divulgação)

Chega aos cinemas no dia 23 de outubro, considerado mês do horror, Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias, que segue com Daniel Rocha no elenco e traz ainda a influenciadora Beca Barreto em sua primeira atuação no cinema.

A produção dá continuidade a Recife Assombrado (2019), um dos longas pernambucanos mais vistos nos cinemas, e, desta vez, Hermano (Daniel Rocha), contrata um grupo de jovens pesquisadores paranormais para investigar a lenda de uma joia ligada à Branca Dias, figura histórica do século XVI perseguida pela Inquisição.

“Essa sequência mergulha ainda mais nas lendas urbanas do Recife. Uma que o público pedia muito desde o primeiro filme era a 'Perna Cabeluda', e desta vez ela estará bem representada”, afirmou o diretor Adriano Portela, que também comandou o longa anterior.

Além de Daniel Rocha, o elenco conta com Vitória Strada, no papel da líder dos investigadores, e com nomes como Aramis Trindade, Mônica Feijó, Pally Siqueira e Gil Paz.

As gravações aconteceram em locais históricos do Recife, como o Teatro de Santa Isabel, o Arquivo Público Estadual e o Forte das Cinco Pontas. Também houve cenas filmadas em Vicência, na Zona da Mata de Pernambuco, em uma casa secular que ambienta o universo de Branca Dias.

Produzido pela Viu Cine, o longa reúne mais de 80 cenas com efeitos visuais, incluindo personagens digitais. Parte do trabalho foi realizada no Estúdio Nahsom, que utiliza painéis de LED e cenários em 3D.

“Tudo o que fazemos é pensando no público. Queremos que ele viaje nessa jornada, sinta medo, alegria e orgulho de ver sua região retratada no cinema”, afirmou o produtor e roteirista Ulisses Brandão.