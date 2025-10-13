Triplo homicídio no bairro do Jiquiá, na Zona Oeste do Recife

Dois irmãos e um amigo foram mortos a tiros dentro de casa na noite de sexta (10)

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um triplo homicídio foi registrado na noite da última sexta-feira (10), no bairro do Jiquiá, na Zona Oeste do Recife. As vítimas foram identificadas como os irmãos Anderson Dornelas de Souza, de 25 anos, Felipe Dornelas de Souza, de 26, e o amigo deles, Alyson Hendrel Barbosa de Albuquerque, de 27 anos.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram em três motocicletas e dispararam diversas vezes contra as vítimas. Ainda de acordo com os moradores, essas motos vinham sendo vistas com frequência na comunidade, o que levanta a suspeita de que o grupo já monitorava os alvos antes da execução.

Durante a ação criminosa, Anderson tentou correr, mas foi alcançado e morto ao lado de um carro. Já Felipe e Alyson foram executados dentro da residência, onde estavam sentados no sofá no momento da abordagem.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local. Após as periciais, os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a PCPE informou que a ocorrência registrada, inicialmente, como triplo homicídio consumado está sob a responsabilidade da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. "As diligências foram iniciadas e seguem até elucidação do crime", apontou.