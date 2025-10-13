° / °
Pés de maconha

Polícia erradica quase 13 mil pés de maconha em Floresta, no Sertão de Pernambuco

A plantação de maconha foi localizada na Fazenda de São Gonçalo, zona rural da cidade, no sábado (11); uma pessoa foi detida

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/10/2025 às 08:05

Polícia erradica quase 13 mil pés de maconha em Floresta, no Sertão de Pernambuco (Ascom PMPE)

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Federal e o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) resultou na erradicação de quase 13 mil pés de maconha no município de Floresta, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu no sábado (11), na Fazenda São Gonçalo, zona rural da cidade.

Durante as buscas, o efetivo localizou um roçado contendo 12.956 pés de maconha.

No local, um homem foi preso e admitiu ter alugado o terreno para o cultivo da droga, afirmando ainda contar com a participação de um sócio, que não foi encontrado.

O suspeito detido e uma amostra do entorpecente foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro, enquanto o restante do material foi incinerado no próprio local sob acompanhamento das equipes policiais.

