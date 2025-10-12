Santa Cruz e William Alves negociam renovação de contrato

Líder do elenco na campanha do acesso na Série D, zagueiro pode seguir como peça para o projeto de 2026

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves ( Rafael Vieira)

Com o fim da temporada e o foco voltado para o planejamento de 2026, o Santa Cruz já começou a se movimentar nos bastidores. Um dos primeiros passos é a tentativa de renovar o contrato do zagueiro William Alves, um dos destaques da equipe na campanha do acesso na Série D.

O vínculo atual do defensor, de 38 anos, vai até dezembro deste ano, mas as partes já iniciaram as negociações para estender o contrato. Capitão em várias partidas e uma das lideranças do elenco, William foi peça importante na defesa tricolor ao longo da Quarta Divisão.

Em 2025, o experiente zagueiro disputou 27 partidas e marcou dois gols, um deles em momento decisivo, nas quartas de final do mata-mata do acesso, contra o Altos. A identificação com o clube é antiga: ao longo da carreira, soma seis temporadas defendendo o Santa Cruz, somando 157 jogos e 13 gols marcados com a camisa coral.

O jogador, que manifestou o desejo de permanecer, vê com bons olhos a continuidade do trabalho no Tricolor Arruda, mesmo sentimento da gestão do Santa Cruz.