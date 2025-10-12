Frentista é morta a tiros por ex-companheiro em posto de combustíveis em Agrestina

A vítima, identificada como Emiliane Veríssimo, havia acabado de atender um cliente quando o agressor chegou ao local em um carro

Frentista é morta a tiros pelo ex-companheiro em posto de combustíveis em Agrestina (Reprodução/Redes Sociais )

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a tiros, na tarde deste sábado (11), enquanto trabalhava em um posto de combustíveis às margens da BR-104, no município de Agrestina, no Agreste de Pernambuco. O crime, registrado por câmeras de segurança, é investigado como feminicídio.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o autor dos disparos era ex-companheiro da vítima, identificado como um homem de 37 anos, que foi encontrado morto horas depois, com um tiro na cabeça, em uma área rural do município.

A vítima, identificada como Emiliane Veríssimo, havia acabado de atender um cliente quando o ex-companheiro chegou ao local em um carro. As imagens mostram o momento em que o homem desce do veículo e dispara várias vezes contra Emiliane, que cai no chão. Mesmo após a vítima estar caída, ele faz novos disparos antes de fugir.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou diligências imediatas e localizou o suspeito dentro de um veículo, já sem vida, com perfuração provocada por arma de fogo. A principal hipótese é de que ele tenha cometido suicídio após o assassinato.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada pela Delegacia Seccional de Caruaru como feminicídio consumado e suicídio. A corporação destacou ainda que as investigações seguem em andamento até o total esclarecimento do caso.

O corpo de Emiliane foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O posto de combustíveis onde o crime aconteceu ficou fechado após o ocorrido e moradores da cidade relataram choque e consternação diante da violência.