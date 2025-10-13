Lula encontra com papa Leão XIV e fala de "imensos desafios para o mundo"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante audiência com Sua Santidade o Papa Leão XIV. Biblioteca do Palácio Apostólico, Vaticano. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou, nesta segunda-feira (13), com o papa Leão XIV.

Lula afirmou que, durante o encontro com o papa, eles conversaram sobre "religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo".

O papa foi convidado por Lula para participar da COP30, a ser realizada entre os dias 11 e 21 de novembro, em Belém (PA). Apesar de não poder participar, o papa "garantiu a representação do Vaticano" no evento.

O presidente relatou, ainda, que é intenção de Leão XIV visitar o Brasil em breve.

"Ficamos muito felizes em saber que sua Santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno. Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", disse Lula, em post nas redes sociais.

Também participaram do encontro Janja, os ministros Mauro Vieira, Wellington Dias e Paulo Teixeira, a senadora Ana Paula Lobato, a presidenta da Embrapa Silvia Massruhá e o embaixador do Brasil junto ao Vaticano, Everton Veira.