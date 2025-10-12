Pernambuco investiga quatro novos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Com as novas notificações, o Estado contabiliza 48 casos suspeitos desde o início do monitoramento, sendo 45 de residentes em Pernambuco e três de pessoas oriundas de outros estados

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, neste domingo (12), a notificação de quatro novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco. As ocorrências mais recentes foram registradas em Serra Talhada, Jaboatão dos Guararapes, Mirandiba e Salgueiro, e estão sendo associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Com as novas notificações, o Estado contabiliza 48 casos suspeitos desde o início do monitoramento, sendo 45 de residentes em Pernambuco e três de pessoas oriundas de outros estados (dois de São Paulo e um de Alagoas). Desse total, sete pacientes permanecem em acompanhamento hospitalar, enquanto 25 já receberam alta médica, dez deles com resultado laboratorial negativo para metanol.

A SES-PE também informou que um dos óbitos anteriormente registrado em Olinda foi descartado após análise do Instituto de Criminalística (IC). Com isso, o número de casos descartados no Estado subiu para 18.

Entre os residentes em Pernambuco, seis mortes foram inicialmente registradas, duas em Lajedo, uma em Surubim, uma em Olinda, uma em João Alfredo e uma em Paudalho. No entanto, três dessas ocorrências (as de Olinda, João Alfredo e Paudalho) foram descartadas após investigação laboratorial.

Além disso, há um paciente internado em Mirandiba por outras causas, cujo caso também foi descartado para intoxicação por metanol. Outros seis pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria.