Lula chega a Roma para encontro com o papa Leão XIV

Esta será a quarta vez que Lula se encontra com um papa desde o início de sua trajetória política

Esta será a quarta vez que Lula se encontra com um papa desde o início de sua trajetória política (Foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste domingo (12), a Roma, na Itália, para compromissos internacionais e um encontro com o papa Leão XIV, marcado para esta segunda-feira (13), no Vaticano.

A audiência com o papa Leão XIV foi confirmada neste sábado (11) pelo serviço de imprensa da Santa Sé e pelo governo federal. Será o primeiro encontro entre Lula e o novo pontífice desde a sua eleição para o comando da Igreja Católica.

Esta será a quarta vez que Lula se encontra com um papa desde o início de sua trajetória política. O presidente já havia sido recebido por João Paulo II, Bento XVI e Francisco em diferentes momentos de governo.

Lula também cumpre agenda em dois eventos no país. Participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), e encerra a segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada durante a Cúpula de Líderes do G-20, sob a presidência brasileira.



