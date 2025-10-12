Projeto Maratonas pelo Brasil confirma maratona no quarto estado brasileiro em novembro

O projeto do maratonista e mestre em Educação Física Diogo Barbosa visa alcançar uma prova de maratona (42,195 km) em cada estado do Brasil (27)

Maratonista Diogo Barbosa (Divulgação)

A paixão pelo esporte se une a um desafio inédito: correr uma maratona em todos os estados do Brasil. O maratonista recifense Diogo Barbosa, mestre em Educação Física, lançou em novembro de 2024 o projeto audacioso de correr uma maratona em cada estado brasileiro em, no máximo, dez anos. O desafio, que promete inspirar e incentivar o esporte por todo o país, tem como objetivo promover a saúde e a atividade física, além de explorar as riquezas culturais e naturais de cada região.

Segundo Barbosa, correr em cada estado é mais do que um desafio físico. "Considero uma oportunidade de conexão entre o esporte, as pessoas, a cultura de cada região e, principalmente, a paixão pela corrida. A prova de maratona é clássica no universo esportivo, o ápice para o corredor. Poder viajar o Brasil correndo maratonas é uma experiência marcante e única em minha vida", comemora.

O projeto já soma três estados concluídos: Brasília/DF (24/11/2024), João Pessoa/PB (20/04/2025) e Rio de Janeiro/RJ (22/06/2025). Agora, o próximo destino será Alagoas: Diogo correrá a maratona em Barra de Santo Antônio, no mês de novembro, marcando a quarta etapa do projeto Maratonas pelo Brasil.