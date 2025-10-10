Pernambuco soma 37 casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo a SES-PE

Dos casos registrados, 34 são de pacientes residentes em Pernambuco, enquanto dois são de São Paulo e um de Alagoas

Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta segunda (6) (Foto: Imagem Ilustrativa/Freepik)

Pernambuco contabilizou, nesta sexta-feira (10), 37 casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, segundo a atualização divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). De acordo com o órgão , não houve novas notificações desde o boletim da tarde de quinta-feira (9).

Dos 37 casos, 34 são de pacientes residentes em Pernambuco e três de outros estados, sendo dois de São Paulo e um de Alagoas. Entre os pernambucanos, seis pessoas permanecem internadas, 18 já receberam alta hospitalar, um segue internado por outras causas (com o caso descartado) e quatro fugiram do tratamento, sendo um desses também descartado.

Os seis casos mais recentes foram notificados na quinta (9). Segundo a Secretaria, cinco deles são de residentes do Estado, entre Recife com dois casos e Caruaru, Cachoeira e Surumbi com um cada, o sexto é de São Paulo. Desses pacientes, três receberam alta, um deixou a unidade hospitalar por conta própria e um veio a óbito. O paciente paulista segue internado.

Casos em Pernambuco:

•6 pacientes internados;

•18 receberam alta (9 descartados);

•1 internado por outras causas (caso descartado);

•5 óbitos (2 descartados);

•4 evadidos (1 descartado).

Ainda de acordo com a SES-PE, os casos seguem sob acompanhamento dos municípios e dos serviços de saúde da rede estadual.

As investigações buscam identificar a origem das bebidas adulteradas e confirmar a presença de metanol, substância tóxica que pode causar lesões cegueira total e morte em casos mais graves.