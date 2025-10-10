Homem é condenado a 40 anos de reclusão por tentativa de feminicídio

O caso aconteceu no dia 20 de novembro de 2024, quando ele desferiu nove golpes de faca contra a ex-companheira, na presença do filho adolescente

Tribunal julgou o caso da tentativa de feminicídio no último dia 3 (DIVULGAÇÃO/TJPE)

Marcos André de Góis Ribeiro foi condenado pelo Tribunal do Júri Popular de Custódia a 40 anos de reclusão por tentativa de feminicídio da ex-companheira. A sessão do Júri foi realizada no dia 3 de outubro.

Os jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), com as majorantes (fator previsto em lei que aumenta pena por um crime) da vítima ser mãe e o crime ter sido cometido perante o filho adolescente da vítima, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime aconteceu no dia 20 de novembro de 2024. Na residência da vítima, Marcos André tentou assassinar a ex-companheira com nove golpes de faca, que causaram múltiplas lesões.

O feminicídio somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu e por rápidas intervenções dos policiais militares e do pronto atendimento médico prestado à vítima. A tentativa do crime ocorreu perante o filho adolescente da vítima.

A acusação do MPPE foi desenvolvida pelo promotor do Júri Matheus Arco Verde Barbosa, com a assistência do advogado Geisiel Rodrigues Alves. A defesa técnica foi da advogada Marina Moura Nunes e o juiz Kelvin Alves Batista presidiu a sessão do Júri.

