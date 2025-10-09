Pernambuco soma 37 casos suspeitos de intoxicação por metanol

SES-PE confirmou óbito de paciente residente em Lajedo, internado por suspeita de intoxicação por metanol (Canva/reprodução)

Pernambuco notificou, nesta quinta-feira (9), seis novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Com isso, o estado já soma 37 casos suspeitos de intoxicação por metanol. No entanto, 11 deles já foram descartados como sendo de intoxicação por metanol.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), das notificações mais recentes, cinco pacientes são residentes em Pernambuco, sendo dois do Recife; um de Surubim, no Agreste do estado; e outro de Cachoeirinha, no Sertão. O sexto caso é de um paciente que mora em São Paulo, mas está internado no estado.



Até agora, três óbitos estão em investigação sendo duas em Lajedo e outra em Surubim. Outros seis pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, e 18 já receberam alta hospitalar. Três pacientes evadiram-se das unidades de saúde, abandonando o tratamento por conta própria.



A SES-PE destaca que o metanol pode causar graves efeitos no organismo humano. A ingestão acidental ou intencional, especialmente por meio de bebidas adulteradas, é uma das principais causas de intoxicações fatais, podendo provocar desde sintomas leves até cegueira e morte.



Os sinais clínicos da intoxicação por metanol podem surgir algumas horas após a exposição, geralmente entre 6 e 30 horas. Os sintomas iniciais incluem náusea, vômito, dor abdominal, tontura e cefaleia intensa, podendo evoluir para confusão mental, alterações visuais, respiração acelerada e, nos casos mais graves, coma e insuficiência respiratória.