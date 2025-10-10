Raquel Lyra: "No Recife, pediram 10 creches e não indicaram os terrenos"

Em entrevista à Rádio Naza FM, Raquel fez um resumo de como se dá todo o processo até o inicio das construções das creches nos municípios pernambucanos

Raquel Lyra (Reprodução)

Muito cobrada, principalmente por deputados do PSB, para que entregue as 250 creches prometidas na campanha de 2022, a governadora Raquel Lyra (PSD) relatou, nesta sexta-feira (10), que não recebeu indicações de terrenos por parte da Prefeitura do Recife e que, por isso, os projetos sofreram atrasos. Em entrevista à Rádio Naza FM, ela fez um resumo de como se dá todo o processo até o inicio das construções das creches nos municípios pernambucanos. E uma das principais questões são os locais, geralmente escolhidos pelas prefeituras.

“No Recife, por exemplo, pediram 10 creches e não indicaram terrenos. Eu fui lá, desapropriei os terrenos e iniciamos a construção dessas creches. Esse é o desafio, mas vamos entregar”, disse Raquel Lyra.

Antes dessa declaração direta ao futuro adversário na disputa pelo Governo, o prefeito João Campos (PSB), Raquel lembrou que as gestões passadas não tinham planos para construir creches no Estado.

Segundo ela, “o Governo de Pernambuco só financiou creche quando fui secretária da Criança e Juventude”. “Eu não conseguia construir naquela época. Acompanhava a construção das creches com o dinheiro que o Governo Dilma mandava. Eram 100 e a gente só entregou creche, por exemplo, em Caruaru quando fui prefeita. Não podia construir, mas fizemos um acordo com o governador (Paulo Câmara) para que a gente pudesse mobiliar”, relatou.

Raquel Lyra enfatizou que assumiu o compromisso de construir as 250 unidades. “Antes disso, ninguém falava. Quem falou? Quem construiu? A gente está aqui com o compromisso de construir. Vamos visitar uma, agora, em Timbaúba”, acrescentou, afirmado que as primeiras serão entregues em dezembro, além de outras previstas para fevereiro, março e abril de 2026. O Governo também custeará o funcionamento por um ano e depois repassa para as prefeituras.

SEM DESCULPA

“Então, não tem desculpa nenhuma para que as creches não sejam abertas. O problema do projeto é o custeio do primeiro”, disse a governadora. Com R$ 1 bilhão em caixa para as creches, o Governo aplica em torno de R$ 4,5 milhões na construção e mais R$ 1,5 milhão para equipar cada unidade.

Raquel disse que, para dar início às obras, tem todo um processo que não é tão simples, pois envolve empresas, mão de obra, projetos e terrenos. “A gente foi visitar e medir terreno, fazer terraplanagem e adaptação do projeto. Não é chegar num tabuleiro e montar um lego em cima. Tem que fazer fundação, avaliação do terreno. Às vezes, o terreno não existia, não tinha do Estado e nem do município. E tem que desapropriar, negociar com o dono. Mas a gente não deixa de fazer em lugar nenhum”, garantiu a governadora.