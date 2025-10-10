'Dia histórico na história do Santa Cruz', diz presidente do Conselho Deliberativo após votação da SAF

Votação no Conselho Deliberativo do Santa Cruz ( Divulgação / Santa Cruz)

“É um dia histórico na história do Santa Cruz”. A frase do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Tavares Pessoa de Melo, resume o clima no Arruda após a aprovação, por maioria esmagadora, da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A decisão representa um passo decisivo para a transformação estrutural do clube, que agora submete a proposta à votação dos sócios.

“É um dia histórico na história do Santa Cruz”, afirmou Victor Pessoa em entrevista, que contou com 173 conselheiros presentes, dos quais 166 votaram a favor da proposta de SAF apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações, que prevê um investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos.

De acordo com o dirigente coral, a condução do processo foi feita com foco na transparência e no diálogo com os conselheiros. “Pautamos a deliberação acerca do encaminhamento da proposta de SAF à Assembleia Geral de Sócios (AGE). Tivemos um quórum esperado, com mais de 200 conselheiros ao longo das reuniões. Dentro de um formato democrático, aberto, inclusivo...”, destacou.

A proposta foi discutida em dois encontros. O primeiro, realizado na última terça-feira (3), foi dedicado exclusivamente ao esclarecimento técnico e jurídico do tema. “Contamos com todos os nossos consultores da área jurídica, da área tributária, de todos os segmentos que compõem esse assunto. Por se tratar de um assunto muito técnico e uma legislação recente, a mesa diretora buscou ser muito inclusiva”, explicou.

“Foi uma reunião específica para que o conselheiro pudesse tirar todas as dúvidas, perguntar, escutar, entender. Para que estivessem aptos para o dia de hoje. Porque é uma decisão muito importante, uma decisão que muda a história do clube”, acrescentou.

Assembleia Geral será convocada

Com a aprovação do Conselho, a proposta de SAF segue agora para avaliação dos sócios em Assembleia Geral. De acordo com o estatuto do clube, a convocação deve ser feita em até cinco dias e a votação deve ocorrer dentro de até 45 dias após o edital, obrigatoriamente em um domingo.

Victor Pessoa também adiantou que outra reunião, desta vez, aberta à torcida está prevista antes da Assembleia, com o objetivo de ampliar a participação e o entendimento do processo. “A gente celebra mais um passo nesse momento. Ainda teremos no Conselho Deliberativo uma outra reunião aberta aos sócios, com uma pauta similar à de hoje — não de votação, mas de discussão em vistas na AGE”, concluiu.

Além da decisão dos sócios, o Santa Cruz também precisará passar por uma Assembleia de Credores, já que o clube está em recuperação judicial. A proposta precisa ser aprovada pelos credores para que a SAF possa ser formalizada.

