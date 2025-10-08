Casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco sobem para 31, com quatro mortes

Número de intoxicações por metanol tem crescido em todo o país (Foto: Freepik)

O número de casos suspeitos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco aumentou para 31, após a notificação de dois novos casos na tarde desta quarta-feira (8). As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Entre os casos registrados, dois pacientes são de outros estados, um de São Paulo e outro de Alagoas. Além disso, quatro novas suspeitas foram descartadas, elevando para sete o total de casos descartados em Pernambuco.

Dos 29 casos envolvendo residentes em Pernambuco, sete pacientes seguem em acompanhamento médico, enquanto 14 já receberam alta hospitalar, cinco deles após confirmação de que não houve intoxicação por metanol (Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Serrita).

Um caso em Mirandiba também foi descartado, embora o paciente permaneça internado por outras causas.Até o momento, três mortes suspeitas foram registradas, sendo duas em Lajedo, uma em João Alfredo. Uma outra morte, ocorrida em Paudalho, foi descartada como relacionada ao metanol.

Segundo a pasta, os casos são considerados confirmados apenas quando há diagnóstico laboratorial, com detecção e quantificação do metanol, ou diagnóstico presuntivo, quando a análise específica não está disponível, mas o quadro clínico do paciente é compatível com a intoxicação.

Pernambuco foi o segundo estado a registrar casos

Após os primeiros registros em São Paulo, Pernambuco se tornou o segundo estado do país a notificar possíveis casos de intoxicação por metanol. A substância, semelhante ao álcool etílico, é altamente tóxica e pode causar cegueira permanente, falência múltipla dos órgãos e morte.

As investigações apontam que o metanol pode ter sido adicionado a bebidas alcoólicas adulteradas, principalmente destilados como uísque, vodca, conhaque e cachaça. A Vigilância Sanitária de Pernambuco alerta que qualquer bebida pode ser adulterada, inclusive as vendidas em embalagens aparentemente legítimas.

Os sintomas da intoxicação por metanol costumam surgir entre 6 e 30 horas após o consumo. Os primeiros sinais incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, tontura e dor de cabeça intensa. Em casos mais graves, podem ocorrer confusão mental, alterações visuais, respiração acelerada, coma e insuficiência respiratória.

Na terça-feira (7), a SES-PE emitiu orientações a profissionais de saúde sobre a identificação e o manejo de pacientes com suspeita de intoxicação. O órgão recomenda atenção redobrada durante os períodos de festas e eventos com grande concentração de pessoas, quando o consumo de bebidas de origem duvidosa tende a aumentar.

A secretaria também reforça a importância de ações educativas para alertar a população sobre os riscos das bebidas clandestinas e a necessidade de buscar atendimento médico imediato diante de sintomas suspeitos.