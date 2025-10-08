Mais de 30 mil garrafas de bebidas são apreendidas em fábrica clandestina em Pernambuco

Ao todo, cerca de 40 mil litros de substância etílica acabaram sendo recolhidas e dois estabelecimentos foram interditados em Vitória de Santo Antão

Ao todo, cerca de 40 mil litros de substância etílica acabaram sendo recolhidas e dois estabelecimentos foram interditados em Vitória de Santo Antão (Foto: PCPE)

Uma ação policial, realizada em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na terça (7), interditou duas fábricas clandestinas de bebidas alcoólicas. Mais de 30 mil garrafas foram apreendidas. Ao todo, cerca de 40 mil litros de substância etílica acabaram sendo recolhidas.

Segundo a Polícia Civil, ação foi deflagrada pela, por meio da Delegacia do Consumidor (DECON/PCPE), em parceria com a, Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e Receita Federal.



Durante as diligências, foram identificados dois galpões, um utilizado para a lavagem e remoção de rótulos de garrafas usadas e outro destinado ao envasamento de novos produtos.



No local, as equipes constataram diversas irregularidades sanitárias e fiscais, incluindo a ausência de selos oficiais, falta de licença do MAPA para o envasamento, uso indevido de garrafas de outras marcas e ausência de condições adequadas de higiene.

Também foram encontradas garrafas de marcas conhecidas que seriam possivelmente reutilizadas para comercialização fraudulenta, configurando falsificação de marca e colocando em risco a saúde dos consumidores.

Os dois estabelecimentos foram interditados, e todo o maquinário utilizado na produção ilegal foi apreendido.



Ao todo, 13 pessoas foram conduzidas à DECON: 11 foram identificadas como funcionários e liberadas após a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), enquanto outras duas pessoas identificadas como o responsável pela operação e o manipulador químico, foram autuadas em flagrante delito e serão apresentadas em audiência de custódia.

A investigação prossegue para identificar outros envolvidos e possíveis canais de distribuição dos produtos falsificados.