Metanol: Pernambuco tem 8 internados com suspeita de intoxicação

(Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou, na manhã desta quarta-feira (08), que Pernambuco segue com 31 casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Do total de pacientes, oito estão internados.

“14 já receberam alta hospitalar, desses dois foram descartados (Carpina e Gravatá), 4 óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1 - esse último sendo descartado). Por fim, três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria”, detalhou a pasta.