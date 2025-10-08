Crise do metanol: cartilha do Procon do Recife ensina a evitar "bebidas batizadas"

Documento lançado nesta quarta-feira (8), traz informações didáticas sobre como identificar produtos falsificados, forma de descarte, prejuízos a saúde e como denunciar

Cartilha contra bebidas adulteradas é lançada pelo PROCON Recife (Procon Recife)

O Procon do Recife lançou, nesta quarta-feira (8), a cartilha “Bebidas Adulteradas: tudo que você precisa saber”, voltada à conscientização dos consumidores sobre os riscos do consumo de bebidas falsificados e as formas de identificá-los.

Segundo o material, bebidas adulteradas são produtos fora do controle oficial de qualidade, que podem conter substâncias tóxicas e representar risco à saúde.

Lei aqui a cartilha completa

Entre os principais perigos está o metanol, um álcool industrial usado em combustíveis e produtos de limpeza, diferente do etanol, próprio para consumo.

A ingestão do metanol pode causar cegueira, danos neurológicos e até morte.

De acordo com a cartilha, criminosos reutilizam garrafas originais para colocar líquidos falsificados, simulando a aparência de bebidas de marcas conhecidas. Por isso, o Procon do Recife alerta que o descarte correto das garrafas é fundamental para evitar o reaproveitamento.

A orientação é rasgar os rótulos e contrarrótulos, separar as tampas das garrafas e, se possível, quebrar o vidro antes do descarte.

Dicas para identificar produtos falsificados

O guia apresenta um checklist rápido com pontos que devem ser observados antes da compra:

1.Tampa e selo: a tampa deve estar bem vedada e o selo fiscal (no caso de importados, o selo IPI) deve ser original, em papel-moeda e sem danos.

2.Líquido: garrafas de mesmo rótulo devem ter o nível do líquido igual; não devem conter resíduos ou impurezas.

3.Rótulos: devem estar legíveis, sem erros de ortografia, com número de registro do MAPA, com 13 dígitos, e informações como graduação alcoólica, lote e validade.

4.Garrafa: não deve apresentar riscos, arranhões ou sinais de reutilização.

5.Preço e aparência: valores muito abaixo da média e embalagens com tampa amassada ou suja são sinais de alerta.

Como denunciar

O PROCON orienta que denúncias sobre suspeita de contaminação por metanol ou bebidas adulteradas sejam feitas por meio do portal Conecta Recife.

O acesso pode ser realizado no endereço: https://conecta.recife.pe.gov.br, clicando em “faça aqui a sua denúncia”. Após selecionar a função, o individuo é direcionado ao chat da Prefeitura do Recife no WhatsApp, onde será efetuada a denuncia.