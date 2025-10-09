Metanol: SES-PE descarta seis casos de intoxicação, incluindo um óbito

Casos suspeitos de intoxicação de metanol após ingestão de bebidas estão sendo investigados no país (Foto ilustrativa: rawpixel.com)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, nesta quinta-feira (9), que seis casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas foram descartados após análises laboratoriais e investigações clínicas. Entre os casos descartados está o de um paciente que veio a óbito em João Alfredo. O resultado foi confirmado pelo Instituto de Criminalística (IC).

Com os novos descartes, Pernambuco soma 13 casos eliminados da lista de suspeitas. Segundo a SES-PE, o estado totaliza, até o momento, 31 notificações. Entre os casos de pernambucanos, sete pacientes seguem internados em acompanhamento, 14 receberam alta hospitalar (nove deles com suspeita descartada), e um permanece hospitalizado por outras causas, também sem hipótese de intoxicação.

Do total de quatro óbitos registrados, os dois últimos foram descartados após exames. Três pacientes abandonaram o tratamento por conta própria, sendo um desses, descartado após nova avaliação.

De acordo com a SES-PE, os casos são confirmados apenas quando há diagnóstico laboratorial, com a detecção do metanol ou quando o quadro clínico e a história do paciente são compatíveis com intoxicação.