Vigilante é preso pela segunda vez com R$ 2 mil em notas falsas em Timbaúba

O vigilante já havia sido preso pelo mesmo crime a aproximadamente um ano, quando estava com R$1 mil em notas falsas. O suspeito irá responder o processo em liberdade

As cédulas apreendida foram 5 notas de R$200 e 10 de R$ 100. (Foto: Divulgação / PF)

Um vigilante de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) após receber uma encomenda postal de R$ 2 mil em cédulas falsas em uma Agência dos Correios em Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com a PF, essa é a segunda vez que o vigilante é preso pelo mesmo crime. A aproximadamente um ano, o suspeito, natural e residente de Timbaúba, foi preso com R$1 mil reais em notas falsas. Ele alegou em depoimento que adquiriu as notas porque estava passando por necessidades financeiras.

Essa segunda prisão, que aconteceu na última sexta (3), foi realizada após a PF receber informações sobre o envio de uma remessa suspeita de conter cédulas falsas.

Após os policiais federais monitorarem a entrega, o vigilante foi abordado pelos agentes ao sair da agência dos Correios. Ao perceber a abordagem, o suspeito começou a fugir, rasgou o envelope e jogou-o no chão.

Policiais Militares que estavam atuando naquela região viram o que estava acontecendo e, ao verificarem o nome e a foto do suspeito, informaram à equipe da PF que sabiam onde ele morava. Os policiais se deslocaram para o endereço e efetuaram a prisão.

O vigilante foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Recife, onde foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir moeda falsa.

Em seu interrogatório, o preso informou que adquiriu as notas falsas através das redes sociais, pagando a quantia de R$ 320, não dando maiores detalhes sobre a pessoa de quem comprou.

O preso já passou por audiência de custódia e foi liberado, devendo responder ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares como o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar do município sem autorização.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o delito de moeda falsa é um crime grave, o qual prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa, não cabendo pagamento de fiança.