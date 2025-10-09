Abertas nesta quinta (9) as inscrições para o Concurso Público Unificado de Pernambuco

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h desta quinta-feira (9) até as 23h59 do dia 7 de novembro

Secretaria da Administração do governo do estado de Pernambuco (DIVULGAÇÃO/SAD)

Por meio da Secretaria de Administração (SAD), o governo estadual publicou nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE). Serão ofertadas 460 vagas para nove órgãos, em cargos ou especialidades de níveis Médio e Superior.

As provas serão realizadas nos dias 14 e 21 de dezembro de 2025, em 10 municípios. As inscrições podem ser realizadas a partir das 10h desta quinta-feira (9), até as 23h50 do dia 7 de novembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

“São 460 vagas distribuídas por nove órgãos do Estado, e o mais interessante é que um candidato vai poder, em apenas um certame, concorrer a até três cargos distintos. Essa será uma excelente oportunidade para todos os que desejam fazer parte da equipe que está mudando Pernambuco”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Segundo a secretária de Administração, Ana Maraíza, o Concurso Público Unificado de Pernambuco representa um marco na modernização da gestão pública estadual, promovendo amplo acesso à participação da população no certame em todas as regiões do Estado.

“Ao publicar esse edital, o Governo de Pernambuco tem o objetivo de atrair profissionais de excelência para integrar o quadro de servidores do Estado, contribuindo para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos à população”, pontuou a titular da pasta.

Cargos

Os cargos do CPU-PE são distribuídos em três blocos, sendo eles: formação específica de nível superior; qualquer área de formação de nível superior; e formação de nível médio. Cada grupo terá seu dia e turno exclusivo para realização das provas, possibilitando que o candidato possa concorrer para até três cargos, um de cada bloco.



As cidades do Estado onde ocorrerão as provas são: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro, podendo o candidato escolher onde fará a prova. Mais detalhes do certame podem ser conferidos no Diario Oficial do Estado.