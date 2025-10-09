Fogo teve início na manhã desta quinta-feira (9) em equipamento de um terminal privado; não houve feridos

Incêndio atinge terminal do Porto do Recife sem deixar vítimas (Reprodução/TV Globo)

Um incêndio atingiu, na manhã desta quinta-feira (9), uma área do Porto do Recife, na região central da capital pernambucana. Segundo a nota de esclarecimento do Porto, o fogo teve início em um motor utilizado na movimentação de uma esteira de silos portuários que pertencem a um terminal privado instalado na área primária do porto.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, por volta da 6h, e enviou duas viaturas, sendo uma de combate a incêndio e outra de comando operacional, para conter as chamas e garantir a segurança da área.

Durante a ocorrência, não houve registro de feridos, e o incêndio foi controlado rapidamente com o apoio da Brigada de Incêndio da empresa responsável pelo terminal, que atuou em conjunto com a equipe do Porto do Recife.

Ainda na nota oficial, o Porto do Recife informou que as atividades na área primária seguem normalmente e que não há riscos para as operações ou para os trabalhadores. O órgão também reforçou o compromisso com a segurança operacional, a integridade dos colaboradores e o cumprimento das normas técnicas e ambientais.

