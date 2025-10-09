Um dos suspeitos foi preso em flagrante e encaminhado ao DHPP; Testemunhas registraram em vídeo o momento dos disparos

Ataque a tiros em estacionamento de supermercado mata homem e fere mulher em São Lourenço da Mata (Reprodução/redes sociais)

Um homem foi assassinado a tiros na noite da quarta-feira (8) no estacionamento do Supermercado Novo Atacarejo, no bairro de Capibaribe, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. A companheira da vítima também foi baleada, sendo atingida na perna.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal identificado como Igor Gonçalves da Silva, de 34 anos, e uma jovem de 20, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e efetuou ao menos dez disparos contra Igor, que morreu no local antes da chegada do socorro.

A companheira foi atingida em uma das pernas e recebeu atendimento imediato de uma equipe da PM, sendo levada a uma unidade de saúde da região.

Testemunhas registraram em vídeo o momento do ataque, que aconteceu por volta das 20h.

Durante as diligências, um dos suspeitos, de 19 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. Ainda segundo a polícia, Igor já havia sido preso por tráfico de drogas e havia sofrido uma tentativa de homicídio em setembro deste ano, da qual conseguiu escapar.

A área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil informou que o autor encontra-se custodiado e as diligências seguem até o esclarecimento do fato.