Homem e adolescente são apreendidos com R$ 1,3 mil em notas falsas

Notas falsas foram encontradas no porta-luvas do carro (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na quarta-feira (24), um homem de 23 anos e uma adolescente, de 15, que portavam R$ 1,3 mil em notas falsas. A apreensão ocorreu na BR 232, em Caruaru, no Agreste pernambucano.

A dupla foi localizada a partir de denúncias de que eles estariam realizando compras com o dinheiro ilegal em Tacaimbó, também no Agreste.

Após as denúncias, os policiais realizaram buscas e localizaram o veículo em que os dois estavam.

Durante a abordagem, foi encontrada uma carteira com sete notas falsas de R$ 100,00 e três de R$ 200,00, além de diversos produtos que teriam sido adquiridos com o dinheiro ilegal.

O motorista disse que havia saído de casa com cerca de R$ 2 mil em notas falsas e que teria gasto uma parte em Tacaimbó. Ele afirma que a adolescente era a sua namorada. Segundo as vítimas, era ela quem realizava as compras com o dinheiro ilegal.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru e a adolescente foi apresentada à Polícia Civil, na presença da mãe e da avó. Além do crime de moeda falsa, o homem responderá responder por corrupção de menores.