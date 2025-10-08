A ação aconteceu por volta das 17h15 da tarde de terça-feira (7), dentro do terminal de Cajueiro; durante ação, suspeitos deixaram uma carta manuscrita denunciando o presídio de Igarassu

Dupla de suspeitos tenta incendiar ônibus dentro do terminal de Cajureiro, na Zona Norte do Recife (Reprodução/Tv Guararapes)

No final da tarde de terça-feira (7), dois homens tentaram incendiar um ônibus dentro do Terminal de Cajueiro, em Olinda, na Zona Norte do Recife. Durante ação, suspeitos deixaram uma carta escrita à mão com denúncias sobre o presídio de Igarassu.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu por volta das 17h15. A dupla chegou em uma motocicleta e lançou dentro de um coletivo um galão plástico com gasolina e um pano em chamas, caracterizando uma bomba caseira do tipo coquetel molotov. Após a ação, os suspeitos fugiram.

O fogo atingiu apenas um assento do veículo e foi rapidamente controlado por motoristas e passageiros que utilizaram extintores para impedir o avanço das chamas. O galão usado no ataque foi retirado do ônibus e arremessado na rua.

Por causa do ocorrido, as três linhas que saem do terminal com destino ao Derby, ao Centro do Recife e a Campina do Barreto tiveram as operações suspensas, sendo retomadas apenas na manhã desta quarta-feira (8).

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo investigada pela Central de Plantão da Capital (CEPLANC). "Um inquérito foi instaurado e segue até o esclarecimento do fato", destacou.

O que diz a Polícia Militar

A Polícia Militar informa que houve registro formal da ocorrência e como medida preventiva, viaturas intensificaram as rondas na área de Cajueiro e nos demais terminais da região, com o objetivo de garantir a segurança.