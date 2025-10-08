Tentativa de feminicídio foi registrada por câmeras de segurança; suspeito foi preso em flagrante por policial à paisana

Mulher é esfaqueada pelas costas pelo ex-companheiro em Escada, Mata Sul de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

Uma mulher de 30 anos foi esfaqueada pelas costas pelo ex-companheiro, de 21 anos, na manhã desta terça-feira (7), no bairro da Mangueira, em Escada, na Mata Sul de Pernambuco. A tentativa de feminicídio foi registrada por câmeras de segurança da localidade.

Nas imagens, é possível ver a vítima caminhando ao lado de uma amiga, quando o agressor se aproxima por trás e desfere pelo menos dois golpes de faca. A mulher tenta se defender, mas o ataque só é interrompido após a amiga intervir, afastando o suspeito.

Após o crime, o homem tentou fugir, mas foi surpreendido por um policial militar à paisana que presenciou toda a ação. Ele foi rendido no local e preso em flagrante. Em seguida, foi encaminhado à delegacia.

A vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Escada, onde recebeu atendimento médico e segue em observação.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela 63ª Delegacia de Escada. "O suspeito foi conduzido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça", destacou.