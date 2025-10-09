Homem executado em estacionamento de supermercado escapou de atentado há menos de 1 mês

Imagens de câmeras de segurança mostram Igor Gonçalves da Silva fugindo de dois homens no último dia 16 de setembro também em São Lourenço da Mata

Tentativa de homicídio em São Lourenço da Mata. (Foto: Reprodução)

O homem de 34 anos assassinado a tiros na noite de quarta-feira (8) no estacionamento do Supermercado Novo Atacarejo, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, já havia sofrido uma tentativa de homicídio há menos de um mês. Imagens de câmeras de segurança mostram Igor Gonçalves da Silva fugindo de dois homens no último dia 16 de setembro também em São Lourenço da Mata.

A Polícia Civil confirmou que a vítima da tentativa de homicídio é Igor Gonçalves. As imagens também mostram o momento que um homem de camisa vermelha aponta uma arma para a vítima, que estava em cima de uma moto. Uma mulher se coloca entre o homem armado e o motociclista.

Um segundo vídeo mostra o momento em seguida, quando Igor foge de dois homens a pé. Segundo informações, Igor ficou ferido naquela ocasião e sua motocicleta foi queimada. A polícia não confirmou se há relação entre a tentativa e o homicídio ocorrido na quarta-feira.

Estacionamento

Segundo informações da Polícia Militar, Igor e sua companheira foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta no estacionamento do Novo Atacarejo, no bairro de Capibaribe. Ao menos dez disparos foram efetuados.

Igor morreu no local. Atingida na perna, a mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. Ainda segundo a polícia, Igor já havia sido preso por tráfico de drogas.

