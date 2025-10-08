PF deflagra ação contra abuso sexual de crianças em PE,14 estados e Distrito Federal  

Até o início da manhã desta quarta (8), tinham sido cumpridos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país, resultando em 37 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (8/), a Operação Nacional Proteção Integral III, em ação conjunta com as polícias de Pernambuco e mais 14 estados, além do Distrito Federal.

A meta é identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

Até o início da manhã, tinham sido cumpridos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país, resultando em 37 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas.

A PF informou que esses números ainda estão sendo atualizados.

Participaram da ação 617 policiais federais de todos os estados e 273 policiais civis de16 estados:

A Operação ocorreu em Pernambuco Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Coordenada pela PF, a operação integra os esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência.

A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nessa frente de combate.

Balanço

Em 2025, entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.