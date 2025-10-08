SESI-PE abre inscrições para 300 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional poderão ser feitas até o dia 19 de outubro através do site do Sesi-PE

Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) está com inscrições abertas para 300 vagas em dois cursos gratuitos voltados para a qualificação profissional, sendo 150 vagas para "Satisfação do Cliente" e outras 150 para "Habilidades para Falar em Público".

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sesi-PE, na seção "Educação Continuada", até o dia 19 de outubro ou até as vagas serem preenchidas. Os interessados devem ter a partir de 16 anos, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet. Após a realização da matrícula, os alunos terão 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.

O curso "Satisfação do Cliente" irá abordar os seguintes conteúdos: Conceito de cliente; Necessidades e desejos; Produtos ou serviços? Qual a diferença; Definindo a satisfação do cliente; Atendimento ao cliente; O que é administrar; Uso das ferramentas de marketing. O curso tem uma carga horária de 40h.

Já em "Habilidades para Falar em Público", serão abordados os temas: Medo de falar em público; Sintomas físicos e pensamentos negativos; Estratégias para aprender a lidar com a ansiedade; Expressão corporal; A mente e o medo; O poder do foco; Perda de controle; Falar em público na empresa. A carga horária é de 8h.

Após o cumprimento da carga horária do curso realizado, o aluno participará de uma avaliação na plataforma educacional e, após atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá a Certificação de Conclusão.

Para outras informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (81) 8151-8375 ou pelo e-mail [email protected].