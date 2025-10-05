Dupla suspeita de roubar veículos é presa em Caruaru

Suspeitos de roubo de veículos em Caruaru, os dois homens foram localizados por policiais militares; uma arma também foi apreendida

Motocicletas também foram apreendidas com a dupla (PMPE/divulgação)

No último sábado (5), dois homens foram presos por suspeita de roubo de veículos em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a dupla estava envolvida em ocorrências registradas nos bairros Nina Liberato e Xique-xique.

A dupla foi localizada por policiais do 4º BPM, durante um patrulhamento. Os agentes receberam informações sobre a atuação da dupla em roubos de veículos na região e, seguindo as características repassadas, avistaram e abordaram os suspeitos.

Com os dois homens foram apreendidos um revólver calibre .32, duas munições de mesmo calibre, duas motocicletas com registro de roubo. Os materiais e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Plantão para a tomada das medidas cabíveis.