Criminosos fogem de unidade da Compesa em tentativa de roubo após acionamento de alarme

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (1º) e foi flagrado por uma câmera de segurança

Assaltantes foram flagrados por uma câmera da unidade (Foto: Reprodução/Compesa)

Dois homens foram flagrados por uma câmera de segurança tentando assaltar uma unidade de produção da Compesa localizada em Goiana, na Mata Norte. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (1º).

Na gravação é possível ver quando os suspeitos se aproximam da unidade e um deles sobe em um poste. Logo em seguida o alarme é acionado e os homens fogem correndo. A ação durou cerca de um minuto.

Após o acionamento do sistema de segurança, policiais chegaram no local, mas os suspeitos já haviam fugido. A Compesa destacou que tem prevenido o roubo de equipamentos essenciais para o abastecimento de água da população. Neste caso, a iniciativa evitou a paralisação da distribuição, que ocorreria caso a investida dos assaltantes fosse bem-sucedida.



Caso recente

Em julho deste ano, uma ação criminosa em uma estação de bombeamento de água da Compesa em Vicência, na Zona da Mata Norte, deixou 100 mil pessoas de sete cidades sem água.

Na ocasião, os criminosos renderam um funcionário e destruíram equipamentos para furtar fios de cobre.