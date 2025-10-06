Procon-PE notifica nove depósitos de bebidas em operação contra produtos adulterados

Fiscalização do Procon-PE autuou nove estabelecimentos (Foto: Procon-PE)

Nove depósitos de bebidas em Pernambuco foram autuados pelo Procon-PE durante uma fiscalização nesta segunda-feira (6). A ção foi voltada para combater a venda de bebidas destiladas adulteradas com metanol e faz parte das medidas preventivas do órgão para proteger a saúde e a segurança dos consumidores.

As equipes atuaram no Recife, em Camaragibe (Região Metropolitana), e nas cidades de Belo Jardim e Lajedo, no Agreste. Durante as inspeções, foram emitidas as notificações, registradas uma apreensão e uma autuação por venda de produtos vencidos. Os fiscais também verificaram rótulos, lacres de segurança e condições de armazenamento.

Segundo o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, a operação faz parte da estratégia de descentralização das ações do governo estadual.

Os estabelecimentos notificados têm cinco dias úteis, a partir desta terça-feira (7), para apresentar a documentação exigida.

O Procon-PE orienta os consumidores a denunciar suspeitas de comercialização de bebidas irregulares pelo e-mail [email protected].

Operação em Paulista

A Secretaria de Saúde do Paulista, por meio da Vigilância Sanitária e em parceria com o Procon municipal, vistoriou três pontos comerciais no Janga. Em um deles, localizado na Av. Dr. Luís Inácio de Andrade Lima, no Conjunto Beira Mar, os fiscais identificaram 14 garrafas de bebidas artesanais impróprias para o consumo, que foram imediatamente descartadas. A comercialização desse tipo de produto é proibida, por não atender às exigências sanitárias e legais.

Durante a fiscalização em um mercadinho na Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, no Janga, o Procon-PE verificou que todas as bebidas destiladas estavam regularizadas, com procedência comprovada e notas fiscais apresentadas.

No entanto, foram identificados problemas na estrutura do imóvel. O responsável foi orientado a realizar melhorias e notificado a iniciar o processo de licenciamento e apresentar a documentação exigida.

Casos em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, nesta segunda-feira (6), o registro de quatro novos casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado.

As notificações envolvem moradores de Serrita, Jaboatão dos Guararapes e dois do Recife. As vítimas têm entre 20 e 54 anos, sendo uma mulher e três homens.

Entre os casos que já estavam sob investigação, a secretaria confirmou um novo óbito no município de Paudalho.

Com as novas notificações, Pernambuco soma 28 casos suspeitos de intoxicação por metanol desde o início do monitoramento. Dois deles foram descartados após análise laboratorial.