Medidas contra crise: estado recebe 240 unidades de antídoto contra intoxicação por metanol

As novas ampolas de etanol vão se somar às 4,3 mil unidades entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) (Foto: Freepik)

O Ministério da Saúde deflagrou, no último fim de semana, a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.

Pernambuco é uma das primeiras unidades federativas a receber o medicamento, com o envio de 240 ampolas.



A medida integra as ações do Ministério da Saúde diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol, registrados no país nas últimas semanas.



As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde.

As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

No sábado (4), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol – os dois medicamentos são utilizados no tratamento de intoxicações por metanol.



“O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, reforça o ministro.



Dados

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Pernambuco investiga 22 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Em boletim divulgado neste domingo (5), a pasta informa que das 24 notificações realizadas, duas já foram descartadas do conjunto dos casos suspeitos.



As notificações dizem respeito a pacientes residentes nos municípios de Carpina, Caruaru, Cedro, Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Ouro, Lajedo, Olinda, Recife, Paudalho, Mirandiba e Jupi. Também há casos em investigação de pacientes que originalmente moram em São Paulo e Maceió, capital de Alagoas.

Atualmente, a Secretaria Estadual de Saúde atua em três frentes, com o objetivo de acelerar a perícia dos casos e contribuir com as investigações da Polícia Civil. A atuação conjunta envolve o Instituto Médico Legal (IML), o Instituto de Criminalística (IC), além do Laboratório de Toxicologia Forense.



No Brasil



O Brasil tem 209 casos em investigação de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde neste domingo (5). Em todo o país, são 16 casos confirmados - 14 em São Paulo e 2 no Paraná. As informações são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

O estado de São Paulo responde pela maioria das notificações, com 14 casos confirmados e 178 em investigação.

Ao todo, 13 estados tem casos notificados - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Os estados da Bahia e do Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados. Já o Ceará notificou o primeiro caso suspeito.

Até o momento, o país tem 15 registros de óbitos, com duas mortes confirmadas no estado de São Paulo. As demais mortes (13) estão em investigação.