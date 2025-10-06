Mais de 60 garrafas de bebidas irregulares são apreendidas em operação em Olinda

Ações foram realizadas durante este fim de semana, em Olinda, no Grande Recife. Segundo a Prefeitura, mais de 60 bebidas irregulares foram apreendidas durante uma operação contra a adulteração e fiscalização de bebidas alcoólicas

Operação apreendeu bebidas irregulares em Olinda (Divulgação )

Sessenta e três garrafas de bebidas alcoólicas irregulares foram apreendidas na cidade de Olinda, no Grande Recife, durante as prévias carnavalescas deste domingo (5).

As informações foram repassadas pela Prefeitura nesta segunda (6).

Também foram retirados de circulação outras 25 latas de cerveja vencidas e 4 garrafas de destilados com rótulos danificados e indícios de falsificação.

As apreensões são resultados de operações de fiscalização em bares, quiosques da orla e no Sítio Histórico da cidade para combater o comércio de bebidas adulteradas e/ou falsificadas. A principal preocupação é a respeito do comércio de bebidas que podem estar adulteradas com metanol, já que Olinda investiga três casos suspeitos de intoxicação.

Os pacientes apresentaram sintomas como vômito, náuseas, diarreia e visão turva. Um deles permanece internado e relatou ter consumido uma caipirosca no dia 2 de outubro, em um estabelecimento localizado no Recife. Os outros dois receberam atendimento e já tiveram alta médica.

Jaboatão

Também na Região Metropolitana do Recife, Jaboatão dos Guararapes, também teve uma operação de fiscalização voltada à venda de bebidas alcoólicas.

Neste domingo, as ações aconteceram no litoral do município. Foram inspecionadas cerca de 30 comerciantes informais da orla e estabelecimentos comerciais, em Piedade e Barra de Jangada, segundo a Prefeitura da cidade.

De acordo com a gestão municipal, foram apreendidas três garrafas de bebida com irregularidade no rótulo e no número de registro do Ministério da Agricultura.

Na sexta (3), Jaboatão realizou a apreensão de 918 garrafas de bebidas com suspeita de adulteração ou irregularidades na rotulagem e na origem. Um depósito foi interditado

Ao todo, 54 estabelecimentos em Prazeres, Barra de Jangada, Piedade, Muribeca, Cavaleiro, Jardim Jordão, Marcos Freire, Cajueiro Seco e Guararapes.

Paulista

Em Paulista, também no Grande Recife, a Vigilância Sanitária da cidade apreendeu três litros de bebida sem identificação ou rastreabilidade na noite do último sábado (4). O foco foi em estabelecimentos que comercializam bebidas, explica a inspetora sanitária da Secretaria de Saúde, Cláudia Lenize Pereira.

“Ao todo, foram vistoriados seis bares, onde fizemos uma ação de prevenção e promoção com foco principal em bebidas falsificadas. Como resultado, foram inutilizados três litros de bebidas sem identificação e sem rastreabilidade, consideradas impróprias para o consumo. Além da promoção da saúde pública, foi uma ação de prevenção de possíveis agravos”, detalhou.

