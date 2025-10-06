Mais de 25 galões de bebidas suspeitas de adulteração são apreendidas em fábrica clandestina no Agreste

Além dos 26 galões do líquido suspeito, 30 grades de bebidas alcoólicas foram apreendidas uma fábrica clandestina durante uma operação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Vigilância Sanitária de Quipapá, no Agreste

Em operação conjunta entre a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Vigilância Sanitária de Quipapá, no Agreste, foram apreendidos 26 galões de um líquido suspeito semelhante a álcool e 30 grades de bebidas alcoólicas. Na ocasião, o homem responsável pela produção ilegal foi levado à Delegacia de Plantão, em Palmares, na Mata Sul.

A ação aconteceu na última sexta (3), e foi realizada no distrito de Usina Água Branca, zona rural de Quipapá, após denúncia sobre a produção e venda de bebidas de origem duvidosa, segundo informações repassadas pela PM.

Ao todo, foram apreendidos 26 galões do líquido suspeito, seis sacos de vasilhames vazios e 30 grades de bebidas alcoólicas, além de caixas d’água utilizadas no processo de produção e um botijão com torneira adaptada para engarrafamento.

O responsável tem 59 anos e afirmou exercer a atividade desde 2017, adquirindo o líquido no município de Bezerros e transportando cerca de 200 litros por mês. Todo o material foi removido com apoio da Prefeitura de Quipapá, e a operação contou ainda com o acompanhamento da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária.

Investigação

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informa que segue investigando os casos relacionados à suspeita de intoxicação por metanol no Estado. “Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar possíveis responsáveis”, divulgou a corporação.