Sobe para 26 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco
Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) atualizou, nesta segunda (6), os dados relativos aos casos suspeitos de intoxicação por ingestão de metanol no Estado. Pernambuco contabiliza 26 casos em investigação
Publicado: 06/10/2025 às 11:16
Subiu para 26 o número de casos suspeitos de intoxicação por ingestão de metanol investigados em Pernambuco. Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta segunda (6). Até o momento, nenhum caso foi confirmado.
Recife é a cidade com mais casos suspeitos contabilizados até o momento, com sete. Confira a lista de casos suspeitos em investigação no Estado, conforme o município de residência da vítima, segundo a SES-PE.
Carpina - 1
Caruaru - 1
Cedro - 1
João Alfredo - 2
Lagoa do Ouro - 1
Lajedo - 3
Olinda - 3
Recife - 7
Paudalho - 1
Mirândiba - 1
Jupi - 1
Jaboatão - 1
Serrita - 1
Maceió - 1
São Paulo - 1