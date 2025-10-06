Sobe para 26 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco

Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) atualizou, nesta segunda (6), os dados relativos aos casos suspeitos de intoxicação por ingestão de metanol no Estado. Pernambuco contabiliza 26 casos em investigação

Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta segunda (6) (Foto: Imagem Ilustrativa/Freepik)

Subiu para 26 o número de casos suspeitos de intoxicação por ingestão de metanol investigados em Pernambuco. Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta segunda (6). Até o momento, nenhum caso foi confirmado.

Recife é a cidade com mais casos suspeitos contabilizados até o momento, com sete. Confira a lista de casos suspeitos em investigação no Estado, conforme o município de residência da vítima, segundo a SES-PE.

Carpina - 1

Caruaru - 1

Cedro - 1

João Alfredo - 2

Lagoa do Ouro - 1

Lajedo - 3

Olinda - 3

Recife - 7

Paudalho - 1

Mirândiba - 1

Jupi - 1

Jaboatão - 1

Serrita - 1

Maceió - 1

São Paulo - 1