EDS firma parceria com Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Parajiu-Jitsu

Atletas representantes da Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Parajiu-Jitsu participando do Campeonato Sul-Americano (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte é o novo patrocinador da Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Parajiu-Jitsu (APJJP). A parceria fortalece o projeto “Juntos, Lutando pela Inclusão”, que oferece aulas gratuitas, suporte técnico e acompanhamento a paratletas e jovens de projetos sociais no Recife e região.

No início de setembro, a associação teve participação inédita no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo, em Salvador, viajando com passagens e hospedagens oferecidas pelo Esportes da Sorte.

A marca também providenciou kit completo aos atletas, com kimono, camisa, rash guard, garrafa térmica, copo e bucket, reforçando a identidade do projeto e o sentimento de pertencimento.



Para Marcela Campos, vice-presidente do Esportes Gaming Brasil, grupo que mantém a marca Esportes da Sorte, a iniciativa reforça a atuação social da empresa, sobretudo em Pernambuco.



“Nosso compromisso é contribuir para a inclusão por meio do esporte e apoiar causas que transformam a vida de pessoas e comunidades. Projetos como esse mostram como o jiu-jitsu pode ser uma ferramenta de dignidade, superação e pertencimento para quem enfrenta barreiras físicas ou sociais”, conclui.



Criada em 2021, a APJJP é nacionalmente reconhecida pelo trabalho com o parajiu-jitsu, modalidade adaptada para pessoas com deficiência física, visual, cognitiva ou intelectual. A associação atende 61 paratletas de 16 classes funcionais e 15 atletas oriundos de comunidades em vulnerabilidade social, em treinos realizados gratuitamente no Compaz Atriz Leda Alves, em parceria com a Secretaria de Esportes do Recife.



“O esporte tem sido uma ferramenta fundamental para promover autoconfiança, disciplina e inclusão. A parceria com o Esportes da Sorte amplia nosso alcance e garante condições para que os atletas pernambucanos participem de competições nacionais e internacionais”, afirma Túlio Andrade Carneiro Filho, presidente da APJJP.



Outras ações sociais



O Esportes da Sorte tem fortalecido sua atuação em iniciativas sociais e ambientais de grande impacto. Entre as ações mais recentes, a marca promoveu um dia de serviços de saúde, higiene, alimentação e cultura voltado para a população em situação de rua em Parintins (AM), em parceria com a ONG ACSSUS.



Já no Recife (PE), o patrocínio à 16ª edição do projeto Há Gosto pelo Capibaribe mobilizou mais de 200 pescadores em uma barqueata que retirou toneladas de resíduos do Rio Capibaribe, além de distribuir cestas básicas, promover doações e valorizar a importância do rio como patrimônio ambiental e cultural do estado.