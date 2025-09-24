Esportes da Sorte amplia agenda internacional no SBC Summit Lisboa

Grupo EGB reafirma presença no cenário internacional e participa da Global Gaming Expo, em Las Vegas, e também da IGI Expo, em São Paulo

Hugo Baungartner, Diretor de Relações Institucionais do Esportes da Sorte (à direita) participou de dois painéis do SBC Summit, em Lisboa, Portugal (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte reafirma sua presença no cenário internacional do entretenimento digital com a participação em três grandes eventos do setor, sediados em Lisboa, Las Vegas e São Paulo. Entre os dias 16 e 18 de setembro de 2025, o Diretor de Relações Institucionais, Hugo Baungartner, participou de dois painéis sobre o uso da tecnologia KYC, baseada em biometria e inteligência artificial, no SBC Summit Lisboa. O recurso é amplamente utilizado em setores como e-commerce, fintechs e redes sociais, cuja implementação passou a ser obrigatória para os operadores de apostas de cota fixa no Brasil.



“No início, tivemos um processo de adaptação de provedores e clientes, mas hoje vejo muitos benefícios no uso de KYC. O processo nos dá segurança jurídica de ter o mercado regulado por muitos anos à frente”, afirmou Baungartner durante o painel “Lições KYC de fora da indústria: o que a tecnologia pode nos ensinar?”.

A discussão reforçou como setores externos ao iGaming — como e-commerce e redes sociais — têm utilizando tecnologias avançadas para resolver desafios de identidade em larga escala. As práticas podem inspirar processos de KYC mais rápidos, seguros e amigáveis ao usuário no setor de apostas, sem abrir mão do rigor regulatório.

“Foi uma oportunidade valiosa para mostrar que o setor de apostas pode dialogar com outros segmentos e adotar práticas mais avançadas em identidade digital e compliance. O aprendizado cruzado é fundamental para consolidar um mercado sustentável e inovador”, destacou Baungartner.

Las Vegas

A agenda internacional segue em outubro (07 a 09), quando o Esportes da Sorte participa da Global Gaming Expo (G2E), em Las Vegas, organizada pela American Gaming Association. O evento reúne executivos, reguladores e investidores para discutir tendências globais em tecnologia, regulamentação, segurança e experiência do usuário.

São Paulo

No dia 28 de outubro, o Diretor de Relações Institucionais será palestrante da IGI Expo, na capital paulista, no painel “Regulamentação: Um balanço dos 10 meses do mercado regulado e os desafios para o futuro – Visão dos Operadores”, quando abordará o estágio de maturidade do mercado brasileiro e as perspectivas para o setor.

