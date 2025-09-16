Esportes da Sorte reforça liderança em publicidade responsável

Promovido pela IAB Brasil, evento reuniu mais de 60 autoridades e especialistas do ecossistema digital para discutir tendências, desafios e inovações no setor

Hugo Baungartner, Diretor de Relações Institucionais do Esportes da Sorte participando do evento. (Divulgação/Esportes da Sorte)

O AdTech & Branding 2025 foi realizado nos dias 9 e 10 de setembro no Teatro Santander, em São Paulo. Promovido pelo IAB Brasil, o evento contou com a presença de mais de 60 autoridades e especialistas para discussões sobre o futuro da publicidade digital, incluindo temas como inteligência artificial, Creator Economy, e novas estratégias de comunicação e engajamento de marcas.

O painel “Publicidade Digital em Jogos de Apostas no Brasil”, ressaltou a importância da comunicação regulada e práticas éticas de marketing no mercado de operadores de apostas de cota fixa. A mesa contou com as presenças do Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, do diretor de Relações Institucionais do Esportes da Sorte, Hugo Baungartner, do DPO da Blaze, Gustavo Godinho, do CMO da Galera Bet, João Ávila, e moderação de Bruno Ferreira, sócio do Leonardi Advogados.

“Educação é um ponto fundamental neste mercado tão novo, que está completando nove meses. Precisamos educar não apenas o cliente final, mas todo o ecossistema que nos cerca, incluindo a cadeia de publicidade que precisa estar em total conformidade com as regras e melhores práticas”, comentou Hugo Baungartner.

Durante o encontro, os debatedores reforçaram o papel estratégico da publicidade para diferenciar operadores licenciados de ilegais, promover o jogo responsável e proteger os consumidores.



“O mercado publicitário pode ajudar a promoção do jogo responsável de diversas maneiras, mas são dois os pontos cruciais. Aposta não é para crianças - elas não podem ser personagem nem destino da publicidade. Aposta é entretenimento – não é forma de enriquecer ou complementar renda, isso precisa ficar claro na comunicação”, frisou o Secretário Régis Dudena.

Guia de publicidade digital do IAB



O IAB Brasil lançou uma cartilha de boas práticas para a publicidade de apostas esportivas, que estabelece diretrizes para garantir maior transparência e segurança no setor. O documento recomenda que as campanhas tragam a sinalização “18+”, sejam direcionadas exclusivamente ao público adulto, evitem promessas de ganho fácil e estejam vinculadas apenas a empresas licenciadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Também reforça a necessidade de que agências e influenciadores verifiquem a regularidade de seus parceiros antes de qualquer ação, entre outros pontos.

