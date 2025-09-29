EDS adota IA para detectar comportamento de risco em apostadores

Operadora firma parceria com a Sportradar e implementa tecnologia para fortalecer a integridade

A tecnologia permite que as operadoras detectem padrões de comportamento preocupantes (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte acertou a ampliação da parceria com a Sportradar, gigante global de tecnologia esportiva, com a adoção do Bettor Sense, solução baseada em inteligência artificial que identifica sinais precoces de risco em apostadores.

A tecnologia, desenvolvida em colaboração com a Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW), combina pesquisas comportamentais com modelos de machine learning para criar perfis personalizados de jogadores e avaliações de risco em tempo real. O objetivo é permitir que operadoras façam intervenções rápidas e direcionadas quando detectarem padrões de comportamento preocupantes.

“O futuro do setor passa pela combinação de tecnologia, responsabilidade e inovação. Ao adotar soluções de inteligência artificial, reforçamos nosso papel de liderança no mercado brasileiro e mostramos que é possível crescer de forma sustentável, priorizando integridade e proteção do apostador”, afirma Darwin Filho, CEO do Grupo Esportes Gaming Brasil.



Com a iniciativa, o Esportes da Sorte se posiciona como referência no setor que movimentou R$ 17,4 bilhões no 1º semestre desse ano, segundo dados do governo federal.

Diante do processo de regulamentação inédito no Brasil, integridade esportiva e jogo responsável se consolidaram como temas centrais para empresas do setor e ganham força no debate público sobre manipulação de resultados e proteção dos apostadores.

“Integridade e responsabilidade são valores centrais na nossa atuação. O uso do Bettor Sense, aliado aos workshops de capacitação presenciais com os clubes, reforça nossa convicção de que proteger o esporte e o apostador deve ser prioridade em um setor em constante evolução”, afirmou Carolina Luna, Gerente de Compliance do Grupo Esportes Gaming Brasil.



Além da tecnologia, a parceria inclui ações de educação. Em 2025, a Sportradar e o Esportes da Sorte promoveram treinamentos de prevenção à manipulação de resultados com elencos do Ceará, Náutico e Corinthians, abrangendo também equipes femininas e de base.

As sessões abordaram riscos legais, impactos reputacionais e boas práticas diante de possíveis abordagens de fraudadores