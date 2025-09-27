Barraqueiros recebem equipamentos novos para atuar na Praia de Boa Viagem

Itens que foram entregues aos barraqueiros na Praia de Boa Viagem sendo utilizados, como guarda-sol e cooler ( Divulgação/Esportes da Sorte)

Com o objetivo de apoiar os barraqueiros que atuam na Praia de Boa Viagem, no Recife, e de fomentar a economia local, o Esportes da Sorte realizou a entrega de novos equipamentos de trabalho aos profissionais que atuam na orla. A ação reforça a organização do espaço e reafirma o compromisso da empresa com a cidade onde nasceu e mantém sua sede principal.

Ao todo, foram distribuídos cerca de 400 guarda-sóis, 1.000 cadeiras, 600 caixas térmicas, 600 lixeirinhas, 50 lixeiras grandes, 250 camisas com proteção UV, 250 chapéus com proteção solar, 550 mesinhas de apoio e 20 carimbos para personalização de cocos. Os itens contribuem diretamente para a melhoria das condições de trabalho dos ambulantes, além de oferecer mais conforto aos frequentadores da praia.



Outro destaque da iniciativa é o impacto positivo na limpeza e organização das areias, com a inclusão de lixeiras e materiais voltados ao manejo adequado dos resíduos sólidos.



“O Esportes da Sorte nasceu no Recife e tem orgulho de carregar essa identidade em sua trajetória. Quando apoiamos quem vive e trabalha na nossa orla, retribuímos à cidade que nos acolheu desde o início. Queremos ser parceiros não apenas no entretenimento, mas também no fortalecimento das comunidades que fazem parte da vida e da história da capital pernambucana”, destaca Marcela Campos, vice-presidente do Esportes Gaming Brasil, grupo que mantém a marca.

Reconhecida como um dos principais cartões-postais do estado, a Praia de Boa Viagem é também um polo econômico estratégico para o Recife. A atuação diária dos barraqueiros e ambulantes é fundamental para a movimentação turística e para a preservação de tradições culturais da cidade.



“Com essa e outras iniciativas de cunho social que temos realizado, queremos reforçar nosso papel de empresa comprometida com a valorização local e com o desenvolvimento social do Recife”, afirma a executiva.



“O Esportes da Sorte ajudou muito a gente aqui na orla da Praia de Boa Viagem. Nossos materiais já estavam acabados e muitos não tinham condição de arcar com a manutenção, que é muito cara. A chegada do patrocínio renovou tudo. Foi muito importante para mim e para os colegas também e só temos a agradecer. Espero que continuem ajudando o pessoal da praia, porque esse apoio faz toda a diferença", comentou Genilson Pereira, um dos barraqueiros que atuam no local.

A ação integra um conjunto de projetos sociais apoiados pelo Esportes da Sorte em Pernambuco e em outras regiões do país. Em agosto, a marca esteve à frente de iniciativas como o “Há Gosto pelo Capibaribe” — que promoveu a retirada de toneladas de lixo do rio — e a nova parceria com a Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Parajiu-Jitsu (APJJP), por meio da qual patrocina a participação de paratletas em competições nacionais e internacionais