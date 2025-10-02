No sábado (4), das 8h às 14h, e no domingo (5), das 15h às 21h, equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Olinda vão acompanhar o modo de preparação e como são preparadas e manuseadas as bebidas. Estado tem quatro casos suspeitos sob investigação, um deles é da cidade

Intoxicação por metanol: Olinda anuncia reforço na fiscalização de venda de bebidas no Sítio Histórico e na orla (Foto ilustrativa:Canva)

Um dos quatro acasos suspeitos de intoxicação por metanol, por meio de bebidas alcoólicas, foi notificado em Olinda, no Grande Recife, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



Diante do problema, a prefeitura da cidade informou que vai reforçar a fiscalização durante eventos e prévias de Carnaval, no fim de semana.



No sábado (4), das 8h às 14h, e no domingo (5), das 15h às 21h, equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Olinda vão acompanhar o modo de preparação e como são preparadas e manuseadas as bebidas nos comércios formal e informal da orla e do Sítio Histórico.



"Essa ação tem papel fundamental, mesmo sem casos em Olinda. É uma ação preventiva, que reduz o risco, evitando que bebidas adulteradas circulem no comércio e cheguem à população. A Vigilância Sanitária garante que, mesmo na ausência de notificação, a população esteja protegida diante de um risco que já foi identificado em outros territórios", disse a diretora de vigilância em saúde de Olinda, Dejanine Araújo.



Segundo a SES-PE, o novo caso trata-se de uma mulher residente do município de Olinda que, segundo relato da paciente, ingeriu uma vodka no dia 26 de agosto.



Ainda segundo a secretaria, a paciente buscou atendimento em uma unidade de saúde no Recife no dia 29 de agosto após relato de náuseas, episódios de vômito, evoluindo para cefaléia e visão turva.



A SES-PE ainda afirmou que essa nova paciente está com sequelas oculares e segue internada no Recife.

Esse novo caso notificado na Região Metropolitana do Recife (RMR) passa a fazer parte da investigação epidemiológica e sanitária conduzida pela SES-PE e se soma aos outros três anteriormente notificados nas cidades de Lajedo e João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.